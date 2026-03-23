Силы обороны нанесли удар по нефтяному порту РФ в Приморске
Силы обороны Украины нанесли удар по морскому порту в Приморске Ленинградской области РФ — одному из крупнейших экспортных нефтяных терминалов на Балтийском море.
О поражении сообщают губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко и российские Telegram-каналы.
Атака на порт Приморска: что известно
По информации украинской стороны, под удар попал морской порт в Приморске, который является важным объектом для экспорта российской нефти.
Российская сторона заявила о массированной атаке беспилотников, которая продолжалась с вечера 22 марта.
По словам губернатора Ленинградской области РФ Александра Дрозденко, системы ПВО и РЭБ якобы сбили десятки дронов.
Сначала сообщалось о 35 беспилотниках, позже — уже о более чем 50.
В результате удара в порту Приморска был поврежден резервуар с топливом.
Произошло возгорание, продолжается его ликвидация.
Персонал предприятия эвакуирован.
В настоящее время уточняются масштабы повреждений и возможные потери.
Что известно о порту Приморска
Порт Приморска в Ленинградской области является крупнейшим российским нефтеналивным портом в Балтийском море.
Он является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы и играет ключевую роль в поставках нефти на экспорт.
Пропускная способность его трубопроводной системы составляет до 75 млн тонн нефти в год.