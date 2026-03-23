Сили оборони України уразили морський порт у Приморську Ленінградської області РФ — один із найбільших експортних нафтових терміналів на Балтійському морі.

Про ураження повідомляє губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко і російські Telegram-канали.

Атака на порт Приморська: що відомо

За інформацією української сторони, під удар потрапив морський порт у Приморську, який є важливим об’єктом для експорту російської нафти.

Російська сторона заявила про масовану атаку безпілотників, яка тривала з вечора 22 березня.

За словами губернатора Ленінградської області РФ Олександра Дрозденка, системи ППО та РЕБ нібито збили десятки дронів.

Спочатку повідомлялося про 35 безпілотників, згодом — уже про понад 50.

Унаслідок удару в порту Приморська було пошкоджено резервуар із паливом.

Сталося загоряння, триває його ліквідація.

Персонал підприємства евакуйовано.

Наразі уточнюється масштаб пошкоджень та можливі втрати.

Що відомо про порт Приморська

Порт Приморська в Ленінградській області є найбільшим російським нафтоналивним портом у Балтійському морі.

Він є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи та відіграє ключову роль у постачанні нафти на експорт.

Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

