Сили оборони України уразили морський порт у Приморську Ленінградської області РФ — один із найбільших експортних нафтових терміналів на Балтійському морі.

Про ураження повідомляє губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко і російські Telegram-канали.

Атака на порт Приморська: що відомо

За інформацією української сторони, під удар потрапив морський порт у Приморську, який є важливим об’єктом для експорту російської нафти.

Російська сторона заявила про масовану атаку безпілотників, яка тривала з вечора 22 березня.

За словами губернатора Ленінградської області РФ Олександра Дрозденка, системи ППО та РЕБ нібито збили десятки дронів.

Спочатку повідомлялося про 35 безпілотників, згодом — уже про понад 50.

Унаслідок удару в порту Приморська було пошкоджено резервуар із паливом.

Сталося загоряння, триває його ліквідація.

Персонал підприємства евакуйовано.

Наразі уточнюється масштаб пошкоджень та можливі втрати.

Що відомо про порт Приморська

Приморськ на карті

Порт Приморська в Ленінградській області є найбільшим російським нафтоналивним портом у Балтійському морі.

Він є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи та відіграє ключову роль у постачанні нафти на експорт.

Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

