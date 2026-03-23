Сили оборони уразили нафтовий порт РФ у Приморську
- Сили оборони уразили порт у Приморську РФ.
- Пошкоджено резервуар із паливом, виникла пожежа.
- РФ заявляє про масовану атаку дронів.
Сили оборони України уразили морський порт у Приморську Ленінградської області РФ — один із найбільших експортних нафтових терміналів на Балтійському морі.
Про ураження повідомляє губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко і російські Telegram-канали.
Атака на порт Приморська: що відомо
За інформацією української сторони, під удар потрапив морський порт у Приморську, який є важливим об’єктом для експорту російської нафти.
Російська сторона заявила про масовану атаку безпілотників, яка тривала з вечора 22 березня.
За словами губернатора Ленінградської області РФ Олександра Дрозденка, системи ППО та РЕБ нібито збили десятки дронів.
Спочатку повідомлялося про 35 безпілотників, згодом — уже про понад 50.
Унаслідок удару в порту Приморська було пошкоджено резервуар із паливом.
Сталося загоряння, триває його ліквідація.
Персонал підприємства евакуйовано.
Наразі уточнюється масштаб пошкоджень та можливі втрати.
Що відомо про порт Приморська
Порт Приморська в Ленінградській області є найбільшим російським нафтоналивним портом у Балтійському морі.
Він є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи та відіграє ключову роль у постачанні нафти на експорт.
Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.