Іран не проводив жодних переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Іран відхилив пропозицію США

За словами представника МЗС Ірану, країна лише висловила свою позицію, але не було прямих контактів.

Він стверджує, що Іран не проговодив жодних переговорів зі США. Багаї заявив, що такі фейкові новини використовуються для маніпулювання фінансовими та нафтовими ринками та виходу з глухого кута, в якому нібито опинилися США та Ізраїль.

– Іранський народ вимагає повного та сумлінного покарання агресорів. Усі іранські посадовці твердо підтримують свого верховного лідера та народ, доки цю мету не досягнуть, – заявив він.

Водночас речник парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф також спростував повідомлення про переговори, назвавши їх нібито фейковими новинами та спробою вплинути на нафтові та фінансові ринки.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону відкласти всі заплановані удари по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів.

Очільник Білого дому пояснив це рішення тим, що протягом останніх двох днів між США та Іраном нібито відбулися дуже хороші та продуктивні переговори, спрямовані на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

За словами Трампа, йдеться про удари по іранських електростанціях та іншій енергетичній інфраструктурі.

Крім цього, президент США додав, що це рішення є тимчасовим і залежить від подальшого перебігу переговорів з Іраном, які мають тривати протягом найближчих днів.

