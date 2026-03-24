Федеральна прокуратура Німеччини затримала громадянку Румунії та громадянина України за підозрою у діяльності на користь російської розвідки.

Підозрювані збирали інформацію та проводили відеозйомку особи, яка постачає дрони та комплектуючі для України.

Про це повідомляє Федеральна прокуратура Німеччини.

– 24 березня 2026 року Федеральна прокуратура на підставі ордера на арешт слідчого судді Федерального верховного суду від 23 березня 2026 року в Райне за участі спеціальних підрозділів поліції Північного Рейну-Вестфалії та співробітників Баварського земельного кримінального управління затримала громадянку Румунії Аллу С., – йдеться у повідомленні.

Також на підставі європейського ордера на арешт слідчого судді Федерального верховного суду від 17 лютого 2026 року в Ельда/Аліканте іспанськими правоохоронцями було затримано громадянина України Сергія Н.

Одночасно було проведено обшуки у житлових приміщеннях підозрюваних.

У прокуратурі заявили, що обвинувачені є “підозрюваними у тому, що вони діяли на користь іноземної розвідслужби”.

Згідно з ордерами на арешт, Сергій Н. з грудня 2025 року за завданням російської розвідслужби здійснював спостереження за особою в Німеччині, яка постачає дрони та комплектуючі до України.

Він збирав інформацію в інтернеті та проводив відеозйомку робочого місця цієї особи.

Після переїзду Сергія Н. до Іспанії його завдання щонайменше з березня 2026 року виконувала Алла С.

Вона прибула за місцем реєстрації “цілі” та здійснювала відеозйомку за допомогою мобільного телефону.

– Ці дії, як вважається, були підготовкою до подальших секретних операцій проти цієї особи, – зазначається у повідомленні.

