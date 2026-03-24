В Техасе произошел взрыв на одном из крупнейших НПЗ США: что известно
В городе Порт-Артур в штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Valero — одном из крупнейших в США; по предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщают Associated Press и New York Post.
По данным СМИ, взрыв произошел в понедельник по местному времени на нефтеперерабатывающем заводе Valero в городе Порт-Артур.
После инцидента над предприятием поднялись высокие столбы дыма.
Глава администрации Порт-Артура Шарлотта Мозес сообщила, что в результате взрыва никто не пострадал.
Она призвала жителей западной части города оставаться дома, пока продолжается ликвидация последствий.
— Да, произошел взрыв, но с нами все в порядке, со всеми все в порядке, — отметила она.
В компании Valero Energy подтвердили, что весь персонал предприятия находится на месте и в безопасности.
Шериф округа Джефферсон Зина Стивенс предположила, что взрыв мог быть связан с неисправностью нагревательной установки на заводе.
В течение дня местные власти следили за качеством воздуха из-за обеспокоенности жителей по поводу дыма, образовавшегося после взрыва.
Что известно о нефтеперерабатывающем заводе Valero
Согласно информации компании, нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре является одним из крупнейших в США.
На предприятии работает около 770 сотрудников.
Его мощность составляет примерно 435 тыс. баррелей нефти в сутки.
Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо.