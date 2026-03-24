В городе Порт-Артур в штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Valero — одном из крупнейших в США; по предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщают Associated Press и New York Post.

Взрыв на НПЗ в Техасе 24 марта: что известно

По данным СМИ, взрыв произошел в понедельник по местному времени на нефтеперерабатывающем заводе Valero в городе Порт-Артур.

После инцидента над предприятием поднялись высокие столбы дыма.

Глава администрации Порт-Артура Шарлотта Мозес сообщила, что в результате взрыва никто не пострадал.

Она призвала жителей западной части города оставаться дома, пока продолжается ликвидация последствий.

— Да, произошел взрыв, но с нами все в порядке, со всеми все в порядке, — отметила она.

В компании Valero Energy подтвердили, что весь персонал предприятия находится на месте и в безопасности.

Following reports of an explosion, a massive fire can be seen at the Valero oil refinery in Port Arthur, Texas. pic.twitter.com/I3UYBTS41A — OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026

Шериф округа Джефферсон Зина Стивенс предположила, что взрыв мог быть связан с неисправностью нагревательной установки на заводе.

В течение дня местные власти следили за качеством воздуха из-за обеспокоенности жителей по поводу дыма, образовавшегося после взрыва.

Что известно о нефтеперерабатывающем заводе Valero

Согласно информации компании, нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре является одним из крупнейших в США.

На предприятии работает около 770 сотрудников.

Его мощность составляет примерно 435 тыс. баррелей нефти в сутки.

Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо.

