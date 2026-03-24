У місті Порт-Артур у штаті Техас стався вибух на нафтопереробному заводі Valero — одному з найбільших у США, попередньо без постраждалих.

Про це повідомляють Associated Press та New York Post.

Вибух на НПЗ у Техасі 24 березня: що відомо

За даними ЗМІ, вибух стався в понеділок за місцевим часом на нафтопереробному заводі Valero в місті Порт-Артур.

Після інциденту над підприємством піднялися високі стовпи диму.

Очільниця Порт-Артура Шарлотта Мозес повідомила, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Вона закликала мешканців західної частини міста залишатися вдома, поки триває ліквідація наслідків.

— Так, стався вибух, але з нами все гаразд; з усіма все гаразд, — зазначила вона.

У компанії Valero Energy підтвердили, що весь персонал підприємства перебуває на місці та у безпеці.

Following reports of an explosion, a massive fire can be seen at the Valero oil refinery in Port Arthur, Texas.

Шерифка округу Джефферсон Зіна Стівенс припустила, що вибух міг бути пов’язаний із несправністю нагрівальної установки на заводі.

Впродовж дня місцева влада стежила за якістю повітря через занепокоєння жителів щодо диму, який утворився після вибуху.

Що відомо про нафтопереробний завод Valero

Згідно з інформацією компанії, нафтопереробний завод у Порт-Артурі є одним із найбільших у США.

На підприємстві працює близько 770 працівників.

Його потужність становить приблизно 435 тис. барелів нафти на добу.

Завод виробляє бензин, дизельне пальне та реактивне паливо.

Пов'язані теми:

