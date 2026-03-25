Иран открыл Ормузский пролив для части судов
- Иран разрешил проход "невраждебным" судам через Ормузский пролив.
- Требуется координация с иранскими властями.
- Ограничения не касаются судов США и Израиля.
Иран заявил, что разрешает “невраждебным” судам проходить через Ормузский пролив при условии координации с иранскими властями и соблюдения установленных правил безопасности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ирана в ООН.
Каким судам Иран разрешил проход через Ормузский пролив
Иран направил соответствующую ноту в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю Антониу Гутеррешу.
Документ также разослали членам Международной морской организации.
В заявлении отмечается, что “невраждебные” суда могут пользоваться правом безопасного прохода через Ормузский пролив.
Речь идет о судах, которые не участвуют в агрессии против Ирана и не поддерживают такие действия.
Также обязательным условием является соблюдение объявленных правил безопасности и согласование прохода с компетентными органами Ирана.
В то же время в Тегеране подчеркнули, что уже приняли “необходимые и соразмерные меры”, чтобы предотвратить использование пролива для враждебных операций.
Отдельно подчеркивается, что право на проход не распространяется на суда, связанные с США, Израилем или другими участниками агрессии.
Ранее Иран предупреждал, что в случае атаки на его побережье или острова может полностью заблокировать Персидский залив путем установки морских мин.
В то же время Иран допускал возможность безопасного прохода для судов отдельных “дружественных” стран, в частности Китая, Индии и Пакистана.