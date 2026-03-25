Иран заявил, что разрешает “невраждебным” судам проходить через Ормузский пролив при условии координации с иранскими властями и соблюдения установленных правил безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ирана в ООН.

Каким судам Иран разрешил проход через Ормузский пролив

Иран направил соответствующую ноту в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю Антониу Гутеррешу.

Документ также разослали членам Международной морской организации.

В заявлении отмечается, что “невраждебные” суда могут пользоваться правом безопасного прохода через Ормузский пролив.

Речь идет о судах, которые не участвуют в агрессии против Ирана и не поддерживают такие действия.

Также обязательным условием является соблюдение объявленных правил безопасности и согласование прохода с компетентными органами Ирана.

В то же время в Тегеране подчеркнули, что уже приняли “необходимые и соразмерные меры”, чтобы предотвратить использование пролива для враждебных операций.

Отдельно подчеркивается, что право на проход не распространяется на суда, связанные с США, Израилем или другими участниками агрессии.

Ранее Иран предупреждал, что в случае атаки на его побережье или острова может полностью заблокировать Персидский залив путем установки морских мин.

В то же время Иран допускал возможность безопасного прохода для судов отдельных “дружественных” стран, в частности Китая, Индии и Пакистана.

Связанные темы:

