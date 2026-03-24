Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом непрерывные российские атаки и текущую ситуацию в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского и Спрудса: что известно

— Встретился с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. Очень важно, что в эти дни, как и на протяжении всех лет российской агрессии, Латвия с нами. Проинформировал о ситуации в Украине и российских атаках, которые постоянно продолжаются, — говорится в сообщении.

На встрече обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны и обеспечение дополнительными ракетами для ПВО.

Министр отметил модернизацию украинской армии и уровень подготовки воинов.

По его словам, в рамках усиления восточного фланга НАТО Латвия заинтересована в обучении современным подходам к работе ПВО, включая противодействие дроновым атакам.

Особое внимание было уделено реализации программ PURL и SAFE.

Глава государства поблагодарил Латвию за вклад в PURL и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку этой инициативы и расширение сотрудничества в рамках SAFE.

Также Зеленский и Спрудс обсудили совместное производство дронов.

Кроме того, стороны затронули вопросы, связанные с членством Украины в Европейском Союзе. Министр заверил в поддержке со стороны Латвии и готовности помогать на пути вступления Украины в ЕС.

Зеленский подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, усиливать противовоздушную оборону и увеличивать совместные возможности для защиты людей.

Напомним, 23 марта Латвия подписала меморандум о взаимопонимании с ведущими украинскими предприятиями и организациями оборонной промышленности.

Как сообщили в Минобороны Латвии, соглашение направлено на установление долгосрочного сотрудничества между двумя странами, что будет способствовать развитию оборонной промышленности.

Меморандум предусматривает предоставление целевой государственной поддержки украинским компаниям, которые планируют начать или расширить деятельность в Латвии.

