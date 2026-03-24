Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом безперервні російські атаки та поточну ситуацію в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського і Спрудса: що відомо

– Зустрівся з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Дуже важливо, що в ці дні, як і протягом усіх років російської агресії, Латвія з нами. Поінформував про ситуацію в Україні та російські атаки, які постійно тривають, – йдеться у повідомленні.

На зустрічі обговорили зміцнення української протиповітряної оборони та забезпечення додатковими ракетами для ППО.

Зараз дивляться

Міністр відзначив модернізацію українського війська та рівень підготовки воїнів. За його словами, у межах посилення східного флангу НАТО Латвія зацікавлена в навчанні сучасних підходів щодо роботи ППО, включно з протидією дроновим атакам.

Окрема увага була приділена реалізації програм PURL і SAFE. Глава держави подякував Латвії за внесок у PURL та зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку цієї ініціативи й розширення співпраці в межах SAFE.

Також Зеленський і Спрудс обговорили спільне виробництво дронів.

Крім того, сторони торкнулися питань, пов’язаних з членством України у Європейському Союзі. Міністр запевнив у підтримці з боку Латвії та готовності допомагати на шляху до вступу України у Євросоюз.

Зеленський наголосив на необхідності продовжувати підтримку України, посилювати протиповітряну оборону та збільшувати спільні можливості для захисту людей.

Нагадаємо, 23 березня Латвія підписала меморандум про взаєморозуміння з провідними українськими підприємствами та організаціями оборонної промисловості.

Як повідомили в Міноборони Латвії, угода має на меті налагодження довгострокової співпраці між двома країнами, що сприятиме розвитку оборонної промисловості.

Меморандум передбачає надання цільової державної підтримки українським компаніям, які планують розпочати або розширити діяльність у Латвії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.