Экспорт нефти РФ снизился на 40% после последних атак дронов — Reuters
По меньшей мере, 40% экспортных мощностей России по нефти остановлены после последней атаки дронов, в том числе на порты Новороссийск в Черном море и Приморск и Усть-Лугу в Балтийском море, что составляет примерно 2 млн баррелей в сутки, — пишет Reuters.
Ситуацию осложняет и нарушение функционирования нефтепровода Дружба.
– Это прекращение поставок нефти является самым серьезным перебоем в поставках нефти в современной истории России, второго по величине экспортера нефти в мире, и ударило по Москве как раз тогда, когда цены на нефть превысили $100 за баррель из-за войны с Ираном, – пишет издание.
Отмечается, что добыча нефти в России является одним из основных источников доходов в национальный бюджет и имеет центральное значение для экономики, которая оценивается в $2,6 трлн.
К тому же, из-за проблем с западными маршрутами Россия частично переориентирует экспорт на азиатские направления, в частности в Китай. Однако трейдеры отмечают, что эти маршруты обладают ограниченной пропускной способностью.