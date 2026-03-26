По меньшей мере 40% экспортных нефтяных мощностей России остановлены из-за атак дронов.

По меньшей мере, 40% экспортных мощностей России по нефти остановлены после последней атаки дронов, в том числе на порты Новороссийск в Черном море и Приморск и Усть-Лугу в Балтийском море, что составляет примерно 2 млн баррелей в сутки, — пишет Reuters.

Ситуацию осложняет и нарушение функционирования нефтепровода Дружба.

– Это прекращение поставок нефти является самым серьезным перебоем в поставках нефти в современной истории России, второго по величине экспортера нефти в мире, и ударило по Москве как раз тогда, когда цены на нефть превысили $100 за баррель из-за войны с Ираном, – пишет издание.

Отмечается, что добыча нефти в России является одним из основных источников доходов в национальный бюджет и имеет центральное значение для экономики, которая оценивается в $2,6 трлн.

К тому же, из-за проблем с западными маршрутами Россия частично переориентирует экспорт на азиатские направления, в частности в Китай. Однако трейдеры отмечают, что эти маршруты обладают ограниченной пропускной способностью.

