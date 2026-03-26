Експорт нафти РФ знизився на 40% після останніх атак дронів — Reuters
- Після того, як російські нафтові порти Новоросійськ, Приморськ і Усть-Луга були пошкоджені дронами експортний потенціал РФ впав на 40%.
- Водночас це дорівнює приблизно 2 млн барелів на добу.
- Пошкоджений нафтопровід Дружба та арешт танкерів,пов'язаних з Росією, також додають проблем.
Про це пише Reuters.
Ситуацію усклюднює і порушення функціонування нафтопроводу Дружба.
– Це припинення поставок нафти є найсерйознішим перебоєм у постачанні нафти в сучасній історії Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, і вдарило по Москві якраз тоді, коли ціни на нафту перевищили $100 за барель через війну з Іраном, – пише видання.
Видобуток нафти в Росії є одним з основних джерел доходів до національного бюджету та має центральне значення для економіки, яка оцінюється в $2,6 трлн.
До того ж через проблеми із західними маршрутами Росія частково переорієнтовує експорт на азійські напрямки, зокрема до Китаю. Однак трейдери зазначають, що ці маршрути мають обмежену пропускну здатність.