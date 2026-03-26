Щонайменше 40% експортних нафтових потужностей Росії зупинено після останньої атаки дронів, зокрема на порти Новоросійськ у Чорному морі та Приморськ і Усть-Лугу в Балтійському морі, що становить приблизно 2 млн барелів на добу.

Про це пише Reuters.

Експортний нафтовий потенціал РФ знизився через атаки безпілотників

Ситуацію усклюднює і порушення функціонування нафтопроводу Дружба.

– Це припинення поставок нафти є найсерйознішим перебоєм у постачанні нафти в сучасній історії Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, і вдарило по Москві якраз тоді, коли ціни на нафту перевищили $100 за барель через війну з Іраном, – пише видання.

Видобуток нафти в Росії є одним з основних джерел доходів до національного бюджету та має центральне значення для економіки, яка оцінюється в $2,6 трлн.

До того ж через проблеми із західними маршрутами Росія частково переорієнтовує експорт на азійські напрямки, зокрема до Китаю. Однак трейдери зазначають, що ці маршрути мають обмежену пропускну здатність.

