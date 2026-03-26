Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт постепенно прекратит поставки газа в Украину до июля.

Соответствующий указ опубликован в венгерском Официальном вестнике, сообщают издания Telex и dpa.

— Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии в Украину и будем хранить оставшийся газ у себя. Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Поскольку Украина также атакует южный газопровод, снабжающий Венгрию, нам нужно запастись, — сказал Орбан утром 25 марта.

Эксперты, опрошенные dpa, отмечают, что блокировка Венгрией транзита газа в Украину создает серьезные юридические вопросы.

Транспортировку газа осуществляют частные компании. Некоторые из них торгуют газом, а другие лишь обеспечивают его транспортировку.

В Венгрии оператором трубопровода является FGSZ, дочерняя компания нефтегазовой группы MOL.

Указ Орбана запрещает венгерскому оператору FGSZ предлагать мощности для транзита газа к точкам входа в Украину с июля.

Компания уже продала мощности на второй квартал, до июня. Любое вмешательство в эти контракты повлекло бы за собой огромные компенсационные требования к правительству.

Telex отмечает, что прекращение поставок газа не будет осуществлено посредством классического запрета.

Технически, положение предусматривает, что оператор системы передачи газа FGSZ не может объявлять аукционы мощностей на пунктах пропуска через украинскую границу в третьем квартале, то есть с июля по сентябрь.

Поскольку основой международной торговли газом является бронирование мощностей, физическая транспортировка без этого юридически и технически невозможна.

Таким образом, постепенное прекращение означает, что поставки могут быть остановлены не раньше середины лета.

Еще одним важным пунктом указа является обязательное внутреннее хранение 800 млн кубических метров газа, что составляет примерно одну десятую годового потребления природного газа в Венгрии.

Обязательства по хранению распределяются между несколькими участниками рынка: поставщику универсальных услуг MVM выделено 400 млн кубических метров, оператору системы передачи FGSZ — 200 млн, Венгерской ассоциации хранения углеводородов MSZKSZ — 100 млн кубических метров.

Еще 100 млн кубометров выделено конкурентным трейдерам. Правовое обеспечение выполнения обязательств осуществляется законом о чрезвычайном положении.

Раньше пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий говорил, что Ураина готова к возможному прекращению транзита газа через Венгрию.

По его словам, если Будапешт заблокирует этот маршрут, у Украины есть достаточно альтернативных путей для импорта газа из Европы.

Тихий добавил, что единственным последствием такого решения для Венгрии будет потеря более $1 млрд для экономики.

Он также подчеркнул, что Украина, в отличие от Венгрии, диверсифицировала поставки газа.

