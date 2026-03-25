До того моменту, пока не восстановится нефтепровод Дружба, Венгрия перекрывает газ для Украины, сообщил Виктор Орбан. В то же время МИД нашей страны заявил, что такое решение лишит венгров $1 млрд.

Венгрия перекрывает газ Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан объявил об этом решении в соцсетях.

– Пока Украина не поставляет нефть, они не получат газ из Венгрии. Защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним защищенные цены на бензин и пониженные цены на газ! – сказал венгерский премьер.

Премьер-министр отметил, что тот газ, что остался — будет храниться во внутренних хранилищах.

Кроме того, Орбан добавил, что на заседании правительства внесет важное предложение.

– Пока мы успешно защищались от украинского шантажа, благодаря защищенным ценам венгры платят самые низкие цены на заправках во всей Европе, – заявил он.

Орбан сказал, что Венгрии необходимо запасаться газом, поэтому страна заполняет венгерские газовые резервуары вместо украинских.

МИД Украины о газовых угрозах Венгрии

Как сообщил спикер МИД нашей страны Георгий Тихий на брифинге для прессы, Украина готова к возможному прекращению транзита газа через территорию Венгрии.

По его словам, даже если Будапешт заблокирует этот маршрут, у государства достаточно альтернативных путей для импорта голубого топлива из Европы.

— Единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии более миллиарда долларов… Орбан просто заберет эти деньги из карманов венгров. Но это его дело, если он желает это сделать. Украина в отличие от Венгрии — диверсифицированная страна. Поэтому мы не зависим от того, что захочет премьер соседней страны по политическим мотивам в рамках своей избирательной кампании, – отметил Георгий Тихий.

В то же время он сообщил, что импорт газа через венгерскую границу продолжается в штатном режиме.

