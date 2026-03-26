Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Будапешт поступово припинить постачання газу до України до липня.

Відповідний указ опублікований в угорському Офіційному віснику, повідомляють видання Telex та dpa.

– Ми поступово припинимо постачання газу з Угорщини до України та зберігатимемо решту газу вдома. Поки Україна не постачатиме нафту, вона не отримуватиме газ з Угорщини. Оскільки Україна також атакує південний газопровід, що постачає Угорщину, нам потрібно запастися, – сказав Орбан вранці 25 березня.

Експерти, опитані dpa, зазначають, що блокування Угорщиною транзиту газу до України створює серйозні юридичні питання.

Транспортування газу здійснюють приватні компанії. Деякі з них торгують газом, а інші лише забезпечують його транспортування.

В Угорщині оператором трубопроводу є FGSZ, дочірня компанія нафтогазової групи MOL.

Указ Орбана забороняє угорському оператору FGSZ пропонувати потужності для транзиту газу до точок входу в Україну з липня.

Компанія вже продала потужності на другий квартал, до червня. Будь-яке втручання в ці контракти спричинило б величезні компенсаційні вимоги до уряду.

Telex зазначає, що припинення постачання газу не буде реалізовано шляхом класичної заборони.

Технічно, положення передбачає, що оператор системи передачі газу FGSZ не може оголошувати аукціони потужностей на пунктах пропуску через український кордон у третьому кварталі, тобто з липня по вересень.

Оскільки основою міжнародної торгівлі газом є бронювання потужностей, фізичне транспортування без цього юридично та технічно неможливе.

Таким чином, поступове припинення означає, що постачання можуть бути зупинені не раніше середини літа.

Ще одним важливим пунктом указу є обов’язкове внутрішнє зберігання 800 млн кубічних метрів газу, що становить приблизно одну десяту річного споживання природного газу в Угорщині.

Зобов’язання щодо зберігання розподіляється між кількома учасниками ринку: постачальнику універсальних послуг MVM виділено 400 млн кубічних метрів, оператору системи передачі FGSZ – 200 млн, Угорській асоціації зберігання вуглеводнів MSZKSZ – 100 млн кубічних метрів.

Ще 100 млн кубічних метрів виділено конкурентним торговцям. Правове забезпечення виконання зобов’язань здійснюється законом про надзвичайний стан.

Рніше речник МЗС Георгій Тихий говорив, що Україна готова до можливого припинення транзиту газу через Угорщину.

За його словами, навіть якщо Будапешт заблокує цей маршрут, Україна має достатньо альтернативних шляхів для імпорту газу з Європи.

Тихий додав, що єдиним наслідком для Угорщини буде втрата понад $1 млрд для економіки.

Він також наголосив, що Україна, на відміну від Угорщини, диверсифікувала постачання газу.

