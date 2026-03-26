В Словакии правоохранительные органы начали уголовное производство в отношении премьер-министра Роберта Фицо. Его подозревают в государственной измене и ряде других тяжких преступлений.

Об этом сообщил лидер оппозиционной партии SaS Бранислав Гролинг, передает Aktuality.sk.

По информации Гролинга, основанием для возбуждения дела стало уголовное заявление, инициированное оппозицией и поддержанное тысячами граждан.

Материалы дела уже переданы из Генеральной прокуратуры в полицию для дальнейшего расследования.

Представители оппозиции выдвигают обвинения против главы правительства не только в государственной измене, но и в злоупотреблении властью, преступлениях против человечности и причастности к терроризму.

— Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не замалчивают его, — заявил Гролинг.

Он рассказал, что уголовная жалоба касается действий Фицо в энергетической сфере, включая инициативы по прекращению поставок аварийной электроэнергии в Украину.

Гролинг подчеркнул, что это дело пользуется беспрецедентной поддержкой.

— Помимо моих коллег из SaS, к этому уголовному заявлению присоединились более 13 тыс. человек, что делает его крупнейшим уголовным заявлением в истории, — отметил он.

Напомним, Фицо угрожал “перенять эстафету” Венгрии и заблокировать кредит Евросоюза для Украины.

В Словакии неоднократно проходили акции протеста против пророссийской позиции премьера Роберта Фицо и его поддержки Кремля.

