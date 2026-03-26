У Словаччині правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження щодо прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Його підозрюють у державній зраді та низці інших тяжких злочинів.

Про це повідомив лідер опозиційної партії SaS Браніслав Гролінг, передає Aktuality.sk.

За інформацією Гролінга, підставою для відкриття провадження стала кримінальна заява, яку ініціювала опозиція та яку підтримали тисячі громадян.

Зараз дивляться

Матеріали справи вже передали з Генеральної прокуратури до поліції для подальшого розслідування.

Представники опозиції висувають звинувачення проти глави уряду не лише у державній зраді, а й у зловживанні владою, злочинах проти людяності та причетності до тероризму.

– Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його, – заявив Гролінг.

Він розповів, що кримінальна скарга стосується дій Фіцо в енергетичній сфері, включно з ініціативами щодо припинення постачання аварійної електроенергії в Україну.

Гролінг наголосив, що ця справа має безпрецедентний рівень підтримки.

– Окрім моїх колег із SaS, до цієї кримінальної заяви приєдналися понад 13 тис. осіб, що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії, – зазначив він.

Нагадаємо, Фіцо погрожував “перейняти естафету” Угорщини і заблокувати кредит Євросоюзу для України.

У Словаччині неодноразово проходили акції протесту проти проросійської позиції прем’єра Роберта Фіцо та його підтримки Кремля.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.