Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает удары по энергетическим объектам Ирана на 10 дней по просьбе иранского правительства.

Трамп отложил удары по энергетическим объектам Ирана

— По просьбе правительства Ирана прошу считать это заявление уведомлением о том, что я откладываю уничтожение энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени, — написал американский президент в сети Truth Sosial.

Трамп добавил, что “переговоры продолжаются” и, несмотря на “ложные заявления в СМИ, идут очень хорошо”.

Днем в четверг, 26 марта, президент США говорил, что иранские переговорщики ведут себя странно и якобы просят Вашингтон заключить соглашение, однако публично не хотят этого признавать.

— Они умоляют нас заключить соглашение, что им и следовало бы сделать, поскольку они были уничтожены военным путем, в то же время публично заявляют, что лишь рассматривают наше предложение, — написал он в Truth Social.

Напомним, Иран направил ответ на американский план урегулирования конфликта через посредников и теперь ожидает реакции США.

Как сообщило сегодня иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источник, прошлой ночью Иран официально передал своё встречное предложение из пяти пунктов.

Среди ключевых требований — прекращение “агрессии”, создание механизма гарантий, что ни Израиль, ни США не возобновят боевые действия, выплата финансовой компенсации за нанесенный ущерб, а также прекращение боевых действий на всех фронтах.

Ранее СМИ сообщали о передаче Ирану 15-пунктного плана урегулирования от администрации президента США Дональда Трампа через Пакистан.

Точное содержание документа официально не обнародовано.

Пакистанский министр иностранных дел Ишак Дар подтвердил лишь, что между сторонами ведутся “непрямые переговоры” при посредничестве его страны.

