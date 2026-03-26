Президент США Дональд Трамп заявив, що призупиняє удари по енергетичних об’єктах Ірану на 10 днів на прохання іранського уряду.

Трамп відклав удари по енергетичних об’єктах Ірану

– На прохання уряду Ірану прошу вважати цю заяву повідомленням про те, що я відкладаю знищення енергетичних об’єктів на 10 днів – до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом, – написав американський президент у мережі Truth Sosial.

Трамп додав, що “переговори тривають” і попри “хибні заяви у медіа проходять дуже добре”.

Вдень у четвер, 26 березня, президент США говорив, що іранські переговорники поводяться дивно та нібито просять Вашингтон укласти угоду, однак публічно не хочуть цього визнавати.

– Вони благають нас укласти угоду, що їм і слід було б зробити, оскільки вони були знищені військовим шляхом, водночас публічно заявляють, що лише розглядають нашу пропозицію, – написав він у Truth Social.

Нагадаємо, Іран надіслав відповідь на американський план врегулювання конфлікту через посередників і тепер чекає реакції США.

Як повідомило сьогодні іранське інформагентство Tasnim із посиланням на джерело, минулої ночі Іран офіційно передав свою зустрічну пропозицію з п’яти пунктів.

Серед ключових вимог – припинення “агресії”, створення механізму гарантій, що ані Ізраїль, ані США не відновлять бойових дій, виплата фінансової компенсації за завдані збитки, а також зупинення бойових дій на всіх фронтах.

Раніше ЗМІ повідомляли про передачу Ірану 15-пунктового плану врегулювання від адміністрації президента США Дональда Трампа через Пакистан.

Точний зміст документа офіційно не оприлюднений.

Пакистанський міністр закордонних справ Ішак Дар підтвердив лише, що між сторонами ведуться “непрямі переговори” за посередництва його країни.

