Сенаторы США готовят санкции против Венгрии из-за блокирования помощи для Украины
- В США сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис готовят законопроект о санкциях против венгерских чиновников.
- Документ предусматривает финансовые ограничения и визовые запреты за блокирование помощи Украине и сотрудничество с РФ в сфере энергетики.
- Инициатива возникла после действий Виктора Орбана, блокирующего решение ЕС по поддержке Украины.
В США два сенатора — Джин Шахин и Том Тиллис — готовят законопроект, предусматривающий санкции против венгерских чиновников из-за блокирования помощи Украине.
Как пишет Financial Times, документ, который готовят сенаторы, называется Блокируй Путина.
Этот законопроект в случае принятия обяжет президента Дональда Трампа ввести финансовые ограничения и визовые запреты в отношении представителей власти Венгрии, которые способствуют закупке российских энергоносителей, а также тех, кто препятствует поддержке Киева.
— Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины… Этот законопроект возлагает ответственность на высокопоставленных чиновников Венгрии, одновременно предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в ряды своих союзников путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования оказанию поддержки Украине, — сказал Тиллис.
Инициатива появилась на фоне действий премьера Виктора Орбана, который заблокировал кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро и новые санкции против России.
В проекте закона, с которым ознакомилось издание FT, Орбан прямо не упоминается как объект санкций.
При этом окончательный перечень лиц, к которым будут применены санкции, будет определять администрация США.