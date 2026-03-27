В США два сенатора — Джин Шахин и Том Тиллис — готовят законопроект, предусматривающий санкции против венгерских чиновников из-за блокирования помощи Украине.

Сенаторы США выступают за санкции против Венгрии за блокирование кредита для Украины

Как пишет Financial Times, документ, который готовят сенаторы, называется Блокируй Путина.

Этот законопроект в случае принятия обяжет президента Дональда Трампа ввести финансовые ограничения и визовые запреты в отношении представителей власти Венгрии, которые способствуют закупке российских энергоносителей, а также тех, кто препятствует поддержке Киева.

— Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины… Этот законопроект возлагает ответственность на высокопоставленных чиновников Венгрии, одновременно предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в ряды своих союзников путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования оказанию поддержки Украине, — сказал Тиллис.

Инициатива появилась на фоне действий премьера Виктора Орбана, который заблокировал кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро и новые санкции против России.

В проекте закона, с которым ознакомилось издание FT, Орбан прямо не упоминается как объект санкций.

При этом окончательный перечень лиц, к которым будут применены санкции, будет определять администрация США.

