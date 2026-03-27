У США двоє сенаторів — Джин Шахін та Том Тілліс — готують законопроєкт, який передбачає санкції проти угорських посадовців через блокування допомоги Україні.

Сенатори США виступають за санкції проти Угорщини за блокування кредиту для України

Як пише Financial Times, документ, які готують сенатори, має назву “Блокуй Путіна”.

Цей законопроект у разі його ухвалення зобов’яже президента Дональда Трампа запровадити фінансові обмеження та візові заборони щодо представників влади Угорщини, які сприяють закупівлі російських енергоносіїв, а також тих, хто перешкоджає підтримці Києва.

– Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України…Цей законопроєкт покладає відповідальність на високопосадовців Угорщини, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення у лави своїх союзників шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання наданню підтримки Україні, – сказав Тілліс.

Ініціатива з’явилася на тлі дій прем’єра Віктор Орбан, який заблокував кредит ЄС для України на 90 млрд євро та нові санкції проти Росії.

У проєкті закону, з яким ознайомилося видання FT, Орбан прямо не згадується як об’єкт санкцій.

При цьому остаточний перелік осіб, до яких застосують санкції, визначатиме адміністрація США.

