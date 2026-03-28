Более 3 500 американских военнослужащих, включая морских пехотинцев и авиацию, прибыли на Ближний Восток на фоне усиления ударов в войне с Ираном.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Центральное командование США.

Переброска войск США на Ближний Восток: что известно

В регион прибыли более 3 500 американских военнослужащих, в том числе экипаж десантного корабля USS Tripoli с примерно 2 500 морскими пехотинцами.

Корабль является одним из самых современных во флоте США и способен нести истребители F-35 и другую авиацию. Ранее он базировался в Японии, откуда его перебросили по соответствующему приказу.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Кроме того, в регион были направлены транспортные и ударные самолеты, десантные средства, а также дополнительные корабли, в частности USS Boxer и еще одно экспедиционное подразделение морской пехоты.

По данным Центрального командования США, с начала операции Эпическая ярость 28 февраля было поражено более 11 тыс. целей.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что американские операции в Иране могут завершиться в течение ближайших недель.

По его словам, цели кампании уже достигаются и даже опережают график, и речь идет о неделях, а не месяцах.

В то же время Вашингтон получает сигналы о возможных переговорах с Тегераном, однако пока нет ясности относительно формата и участников таких контактов.

