Понад 3500 американських військових, включаючи морських піхотинців і авіацію, прибули на Близький Схід на тлі посилення ударів у війні з Іраном.

Про це повідомляє CBS news з посиланням на Центральне командування США та західні ЗМІ.

Перекидання військ США на Близький Схід: що відомо

До регіону прибули понад 3 500 американських військовослужбовців, зокрема екіпаж десантного корабля USS Tripoli із приблизно 2 500 морськими піхотинцями.

Корабель є одним із найсучасніших у флоті США та здатен нести винищувачі F-35 та іншу авіацію. Раніше він базувався в Японії, звідки його перекинули після відповідного наказу.

Окрім цього, до регіону направили транспортні та ударні літаки, десантні засоби, а також додаткові кораблі, зокрема USS Boxer та ще один експедиційний підрозділ морської піхоти.

За даними Центрального командування США, від початку операції Епічна лють 28 лютого було уражено понад 11 тис. цілей.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що американські операції в Ірані можуть завершитися протягом найближчих тижнів.

За його словами, цілі кампанії вже досягаються і навіть випереджають графік, а мова йде про тижні, а не місяці.

Водночас Вашингтон отримує сигнали щодо можливих переговорів з Тегераном, однак поки що немає чіткості щодо формату та учасників таких контактів.

