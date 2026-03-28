Президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные экспертов по санкциям сообщил, что за две недели войны на Ближнем Востоке Россия получила около $2 млрд.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами.

Сколько Россия заработала за время войны на Ближнем Востоке

 — На мой взгляд, похоже на правду, что где-то за первые две недели они (россияне, – Ред.) заработали два с чем-то миллиарда (долларов, – Ред.). Это действительно похоже на правду. Это точно на сегодняшний день не поможет “русским” так сильно, зависит от того, сколько будет длиться война, – отметил Зеленский.

Президент добавил, что эта цифра может быть неточной, поскольку данные различаются.

Зеленский подчеркнул, что дефицит российского бюджета в этом году составит примерно $100 млрд.

По его словам, способность России покрывать этот дефицит за счет ослабления санкций будет зависеть от продолжительности войны.

Недавно министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News отметил, что ослабление нефтяных санкций против России может ей принести максимум $2 млрд дополнительной прибыли.

Однако, по словам Бессента, эта сумма является незначительной и не повлияет на финансирование военных операций РФ.

Министр финансов США подчеркнул, что даже при росте стоимости нефти Россия не получает критического финансового прироста.

Источник: Укринформ

