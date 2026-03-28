Президент Володимир Зеленський з посиланням на дані експертів із санкцій повідомив, що за два тижні війни на Близькому Сході Росія отримала близько $2 млрд.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами.

 – На мій погляд, що схоже на правду, що десь за перші два тижні вони (росіяни, – Ред.) заробили два з чимось мільярди (доларів, – Ред.). Це дійсно схоже на правду. Це точно на сьогодні не допоможе “рускім” так сильно, залежить від того, скільки буде йти війна, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що ця цифра може бути неточною, бо дані відрізняться.

Зеленський наголосив, що дефіцит російського бюджету цього року складе приблизно $100 млрд.

За його словами, здатність Росії покривати цей дефіцит за рахунок послаблення санкцій залежатиме від тривалості війни.

Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News зазначив, що послаблення нафтових санкцій проти Росії може принести їй максимум $2 млрд додаткового прибутку.

Проте, за словами Бессента, ця сума є незначною і не вплине на фінансування військових операцій РФ.

Міністр фінансів США наголосив, що навіть за зростання вартості нафти Росія не отримує критичного фінансового приросту.

Читайте також
США тимчасово дозволили купівлю російської нафти, що застрягла в морі
нафта, видобуток нафти

Джерело: Укрінформ

