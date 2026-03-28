Президент Володимир Зеленський з посиланням на дані експертів із санкцій повідомив, що за два тижні війни на Близькому Сході Росія отримала близько $2 млрд.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами.

Скільки Росія заробила за час війни на Близькому Сході

– На мій погляд, що схоже на правду, що десь за перші два тижні вони (росіяни, – Ред.) заробили два з чимось мільярди (доларів, – Ред.). Це дійсно схоже на правду. Це точно на сьогодні не допоможе “рускім” так сильно, залежить від того, скільки буде йти війна, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що ця цифра може бути неточною, бо дані відрізняться.

Зеленський наголосив, що дефіцит російського бюджету цього року складе приблизно $100 млрд.

За його словами, здатність Росії покривати цей дефіцит за рахунок послаблення санкцій залежатиме від тривалості війни.

Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News зазначив, що послаблення нафтових санкцій проти Росії може принести їй максимум $2 млрд додаткового прибутку.

Проте, за словами Бессента, ця сума є незначною і не вплине на фінансування військових операцій РФ.

Міністр фінансів США наголосив, що навіть за зростання вартості нафти Росія не отримує критичного фінансового приросту.

Джерело : Укрінформ

