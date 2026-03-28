Зеленський: РФ могла заробити $2 млрд за два тижні війни на Близькому Сході
- Володимир Зеленський заявив, що за два тижні війни на Близькому Сході Росія заробила близько $2 млрд.
- Дефіцит російського бюджету цього року становитиме близько $100 млрд.
Президент Володимир Зеленський з посиланням на дані експертів із санкцій повідомив, що за два тижні війни на Близькому Сході Росія отримала близько $2 млрд.
Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами.
Скільки Росія заробила за час війни на Близькому Сході
– На мій погляд, що схоже на правду, що десь за перші два тижні вони (росіяни, – Ред.) заробили два з чимось мільярди (доларів, – Ред.). Це дійсно схоже на правду. Це точно на сьогодні не допоможе “рускім” так сильно, залежить від того, скільки буде йти війна, – зазначив Зеленський.
Президент додав, що ця цифра може бути неточною, бо дані відрізняться.
Зеленський наголосив, що дефіцит російського бюджету цього року складе приблизно $100 млрд.
За його словами, здатність Росії покривати цей дефіцит за рахунок послаблення санкцій залежатиме від тривалості війни.
Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News зазначив, що послаблення нафтових санкцій проти Росії може принести їй максимум $2 млрд додаткового прибутку.
Проте, за словами Бессента, ця сума є незначною і не вплине на фінансування військових операцій РФ.
Міністр фінансів США наголосив, що навіть за зростання вартості нафти Росія не отримує критичного фінансового приросту.