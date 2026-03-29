Після того, як гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер назвав дрони з України “грою в лего”, створеною “домогосподарками з 3D-принтерами”, німецький оборонний концерн висловив повагу українцям.

Заява Rheinmetall після слів гендиректора про “домогосподарок” та дрони з України

У мережі X концерн Rheinmetall розмістив слова підтримки України після заяви Арміна Паппергера.

Там заявили, що з повагою ставляться до зусиль українців у захисті від російської агресії, а особливо в умовах обмежених ресурсів.

– Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є для нас натхненням. Ми вдячні за можливість підтримати Україну ресурсами, які є в нашому розпорядженні, – йдеться в заяві Rheinmetall.

Позаштатний радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин також відреагував на заяву гендиректора Rheinmetall.

– Я досить часто бачу українських жінок, які працюють нарівні з чоловіками. Вони чудові домогосподарки, але змушені важко працювати на військових заводах. Вони заслуговують на повагу, Rheinmetall, – написав Камишин у мережі X.

Ці заяви стали відповіддю на обурення, яке спричинили слова генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера. Перед цим він дав інтерв’ю The Atlantic, яке, зокрема стосувалося українських технологій на полі бою.

Коли журналіст згадав про дрони, виготовлені Україною, Паппергер заявив, що там немає інновацій та порівняв це з грою в конструктор “Лего”.

– Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву, – заявив він, додавши, що це не рівень таких технологічних компаній як Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall.

Коли журналіст відповів йому, що Україна є найбільшою демократичною країною-виробником дронів у світі, гендиректор Rheinmetall перепитав, про які саме компанії йдеться.

Коли мова зайшла за українські оборонні компанії Fire Point та Skyfall, Паппергер назвав їх “домогосподарками з 3D-принтерами”

– Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація, – відповів він.

Джерело : Deutsche Welle

