Во время визита в страны Ближнего Востока удалось договориться о возможности усиления ПВО Украины, совместном развитии оборонных производств и энергетическом сотрудничестве.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 марта.

Зеленский о договоренностях во время визита на Ближний Восток

Президент анонсировал возможные договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности с Иорданией и Кувейтом, а также рассказал о дополнительных запросах от Бахрейна и Омана.

— Это был очень полезный визит в регион Ближнего Востока, в регион Персидского залива. Чувствуется, какое хорошее отношение к Украине, к нашим воинам, к нашему опыту. Высокое уважение к Украине – я благодарен за это лидерам, есть общее видение стран региона работать вместе с нашим государством, с нашей защитой вместе с нашими экспертами. Безопасность и восстановление стабильности – это первый приоритет для всех. И каждый из народов заслуживает жить в мире, – сказал он.

Зеленский сообщил, что на данный момент уже есть договоренности, которые он назвал историческими, с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

— Мы также сотрудничаем с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе находится Рустем Умеров, он продолжает переговоры на политическом уровне, сегодня он докладывал мне», — сказал Зеленский.

Он добавил, что уже поступили дополнительные запросы от Бахрейна и Омана.

Глава государства подчеркнул, что для Украины это не только вопрос престижа или уважения к народу, но и возможность экспортировать систему защиты, знания и навыки.

— И от этих государств – от наших партнеров – мы рассчитываем на соответствующее взаимодействие в сфере безопасности. Мы уже договорились о возможностях усиления ПВО, о совместном развитии оборонных производств, а также об энергетическом сотрудничестве. И это касается, в частности, дизельного топлива и других вещей, которые необходимы нам сейчас, – отметил президент.

