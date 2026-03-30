Під час візиту до країн Близького Сходу вдалося домовитися про можливість посилити ППО України, спільний розвиток оборонних виробництв та енергетичну співпрацю.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 березня.

Зеленський про домовленості під час візиту на Близький Схід

Президент анонсував можливі домовленості про безпекову співпрацю з Йорданією та Кувейтом, а також розповів про додаткові запити від Бахрейну та Оману.

– Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, у регіон Затоки. Відчувається, яке хороше ставлення до України, до наших воїнів, до нашого досвіду. Висока повага до України – я вдячний за це лідерам, є загальне бачення країн регіону працювати разом із нашою державою, із нашим захистом разом із нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх. І кожен із народів заслуговує жити в мирі, – сказав він.

Зеленський повідомив, що наразі вже є домовленості, які він назвав історичними, із Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

– Ми працюємо також із Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні – Рустем Умєров, він продовжує перемовини на політичному рівні, сьогодні мені він доповідав, – сказав Зеленський.

Він додав, що вже додаткові запити від Бахрейну та Оману.

Глава держави наголосив, що для України це не лише питання престижу чи поваги до народу, а й можливість експортувати систему захисту, знання та вміння.

– І від цих держав – від наших партнерів – ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію. Ми вже домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. І це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які необхідні нам зараз, – зауважив президент.

