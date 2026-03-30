Постоянный представитель Исламской Республики при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани опубликовал письмо, в котором выступил с обвинением Украины в том, что она якобы является “активной участницей военной агрессии против Ирана”.

Такое мнение там высказали в связи с тем, что Киев признал отправку своих экспертов на Ближний Восток, пишет NBC News.

Что заявили представители Ирана в ООН

Амир Саид Ирани подчеркнул, что Украина, по мнению Ирана, должна нести международную ответственность согласно международному праву за содействие или совершение международно-противоправного деяния.

Сейчас смотрят

– Речь идет о предоставлении оперативной и технической помощи, которая непосредственно способствует применению силы и актам агрессии против суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, – сказал он.

Он добавил, что умышленное нацеливание на “гражданскую промышленную инфраструктуру с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять серьезное нарушение международного гуманитарного права, включая военные преступления”.

Реакция МИД Украины

Глава украинского МИД Георгий Тихий жестко отреагировал на письмо представителя Ирана, назвав его “лжецом”.

– Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если его губы двигаются, значит, лжет, – заключил он.

Министр также напомнил о почти 60 тысячах беспилотников, которые Иран совместно использовал с Россией, атаковавших Украину с 2022 года.

– Ни один украинский беспилотник никогда не поражал Иран. От этого лжеца давно надо было избавиться вместе с его режимом, – резюмировал Тихий.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении важных военных целей в Иране, а израильские военные сообщили о новых авиаударах по Тегерану и объектам военной инфраструктуры.

Также Трамп утверждает, что Иран согласился с большинством пунктов мирного плана, передаваемого Вашингтоном через Пакистан для завершения войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.