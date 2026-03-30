Постійний представник Ісламської Республіки при Організації Об’єднаних Націй Амір Саїд Іравані опублікував листа, в якому виступив з обвинуваченням України в тому, що вона нібито є “активною учасницею військової агресії проти Ірану”.

Таку думку там мають через визнання Києвом відправлення експертів на Близький Схід, пише NBC News.

Що заявили представники Ірану в ООН

Амір Саїд Іравані наголосив, що Україна, на думку Ірану, має нести міжнародну відповідальність згідно з міжнародним правом за сприяння або вчинення міжнародно-протиправного діяння.

– Мова йде про надання оперативної та технічної допомоги, яка безпосередньо сприяє застосуванню сили та актам агресії проти суверенітету та територіальної цілісності Ісламської Республіки Іран, – сказав він.

Він додав, що навмисне націлювання на “цивільну промислову інфраструктуру з метою економічного тиску або колективного покарання може становити серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини”.

Реакція МЗС України

Очільник українського МЗС Георгій Тихий жорстко відреагував на лист представника Ірану, назвавши його “брехуном”.

– Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються, значить, бреше, – виснував він.

Міністр також нагадав про майже 60 тисяч безпілотників, які Іран спільно використовував з Росією, і які атакували Україну з 2022 року.

– Жоден український безпілотник ніколи не уражав Іран. Цього брехуна давно треба було б позбутися разом з режимом, – резюмував Тихий.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про знищення важливих військових цілей в Ірані, а ізраїльські військові повідомили про нові авіаудари по Тегерану та об’єктах військової інфраструктури.

Також Трамп стверджує, що Іран погодився з більшістю пунктів мирного плану, який Вашингтон передав через Пакистан для завершення війни.

