Правительство Латвии одобрило пакет поддержки для Украины на сумму €6,8 млн. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Пакет помощи от Латвии: что известно

По ее словам, средства будут направлены на укрепление энергетической системы, развитие инфраструктуры и повышение гражданской устойчивости.

Особое внимание в пакете уделено поддержке укрытий, социальной сферы, а также развитию возможностей использования беспилотников.

— Пакет помощи укрепит энергосеть Украины, укрытия, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, а также возможности беспилотников, — отметила она.

В латвийском правительстве также подчеркнули, что страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Ранее правительство Великобритании объявило о выделении дополнительных 100 млн фунтов стерлингов (около €115 млн) на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Средства направятся на защиту военных и критически важной инфраструктуры от воздушных атак России.

