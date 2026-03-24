Правительство Швеции представило новый пакет помощи Украине на 2026 год на сумму около 240 млн шведских крон ($25,7 млн), сообщает шведское Министерство иностранных дел.

В Министерство иностранных дел Швеции отметили, что эта помощь включает 150 млн шведских крон для Украинского Красного Креста на проведение гуманитарных операций.

Кроме того, пакет помощи в значительной степени сосредоточен на нуждах детей, в частности на обеспечении школьного питания в районах вблизи линии фронта, содействии реформам в сфере семейного ухода за детьми и поддержке психологического здоровья детей.

Сейчас смотрят

– Сегодняшний пакет поддержки – это разумная инвестиция в будущее поколение Украины. Он объединяет срочную гуманитарную помощь через Украинский Красный Крест со стратегическими вкладами во Всемирную продовольственную программу (WFP), ЮНИСЕФ, OperationAid и Gen.Ukrainian, чтобы помочь детям наслаждаться лучшей повседневной жизнью, – сообщила министр международного внешнеторгового сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Бенджамин Доуса.

Правительство Швеции отметило, что гуманитарная ситуация в Украине остается очень серьезной как в населенных пунктах вблизи линии фронта, так и в крупных городах.

По оценкам ООН, более 10,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

По информации Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Украине 3,7 млн перемещенных лиц. Миллионы граждан не имеют электроэнергии, отопления и воды.

– По этой причине правительство увеличивает свою поддержку Украинского Красного Креста до общей суммы 150 млн шведских крон в этом году, тем самым укрепляя свое прочное партнерство с этой организацией, – говорится в сообщении.

Как отмечается, поддержка ВПП, OperationAid и Gen.Ukrainian помогает обеспечить соблюдение основных прав всех детей – таких как безопасность, образование, защита и поддержка – даже в условиях войны. Поддержка ЮНИСЕФ усиливает реформаторские усилия Украины по семейному уходу за детьми.

Ведомство отмечает, что это инвестиция в будущее поколение Украины, что укрепляет устойчивость страны в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.