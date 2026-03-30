Латвія схвалила пакет підтримки України на €6,8 млн: на що витратять кошти
- Латвія виділяє Україні €6,8 млн допомоги.
- Кошти підуть на енергетику, інфраструктуру та укриття.
- Окремий акцент — на розвитку безпілотників.
Уряд Латвії ухвалив пакет підтримки для України на суму €6,8 млн, який передбачає посилення для енергетики, інфраструктури та оборонних спроможностей.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
Пакет допомоги від Латвії: що відомо
За словами Байби Браже, кошти будуть спрямовані на зміцнення енергетичної системи, розвиток інфраструктури та посилення цивільної стійкості.
Окрему увагу у пакеті приділено підтримці укриттів, соціальної сфери, а також розвитку можливостей використання безпілотників.
— Пакет допомоги зміцнить енергомережу України, укриття, інфраструктуру, соціальну та громадянську стійкість, а також спроможності безпілотників, — зазначила вона.
У латвійському уряді також наголосили, що країна і надалі підтримуватиме Україну.
Раніше уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 100 млн фунтів стерлінгів (близько €115 млн) на посилення протиповітряної оборони України.
Кошти спрямовують на захист військових і критичної інфраструктури від повітряних атак Росії.