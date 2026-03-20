Европейский Союз найдет способы выплатить обещанный Украине кредит в размере €90 млрд, несмотря на постоянное сопротивление Венгрии.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

По итогам саммита в Брюсселе, где лидеры Европейского Союза не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять блокаду в отношении кредита для Украины на €90 млрд, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выполнит свою работу так или иначе.

Лидеры ЕС осудили неприемлемое сопротивление Венгрии во время своей встречи, утверждает глава Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, ЕС должен держать свое слово, и никто не может шантажировать Европейский совет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран попросили Европейскую комиссию найти способы выплаты кредита, назвав вето Орбана беспрецедентным актом серьезной нелояльности.

– Это оставит свой след. Это серьезное нарушение принципа лояльности государств-членов друг к другу. Это наносит ущерб репутации Европейского Союза, – утверждает Мерц.

19 марта премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод Дружба не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Затем в заявлении, принятом в Брюсселе на заседании Европейского Совета, лидеры ЕС выразили надежду, что выплата первого транша кредита Украине в размере €90 млрд состоится в начале апреля, несмотря на позицию премьера Венгрии.

