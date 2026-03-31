Во вторник, 31 марта, части иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Падение ракеты у посольства Украины в Израиле: что известно

Андрей Сибига уточнил, что посетители посольства, к счастью, как раз находились внутри, поэтому никто не пострадал.

– Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу всем в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и основные нормы человеческой жизни, – подчеркнул министр.

Он отметил, что всем следует быть единственными в защите жизни от такого террора, поэтому Украина вносит свой вклад.

Министр призвал международное сообщество постоянно усиливать давление на режимы в Москве и Тегеране.

Напомним, Иран в ООН заявил, что Украина является “соучастницей агрессии” США и Израиля.

В МИД Украины резко отреагировали, назвав заявления Тегерана ложью и напомнив об иранских дронах для РФ.

