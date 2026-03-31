Іранська ракета впала за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі
У вівторок, 31 березня, частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Падіння ракети біля посольства України в Ізраїлі: що відомо
Андрій Сибіга уточнив, що відвідувачі посольства, на щастя, саме знаходилися всередині, тож ніхто не постраждав.
– Цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя, – наголосив міністр.
Він зауважив, що усім варто бути єдиними у захисті життя від такого терору, тож Україна робить свій внесок.
Міністр закликав міжнародну спільноту постійно посилювати тиск на режими в Москві та Тегерані.
Нагадаємо, Іран в ООН заявив, що Україна є “співучасницею агресії” США та Ізраїлю.
У МЗС України різко відреагували, назвавши заяви Тегерана брехнею та нагадали про іранські дрони для РФ.