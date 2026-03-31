У вівторок, 31 березня, частини іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга уточнив, що відвідувачі посольства, на щастя, саме знаходилися всередині, тож ніхто не постраждав.

– Цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя, – наголосив міністр.

Він зауважив, що усім варто бути єдиними у захисті життя від такого терору, тож Україна робить свій внесок.

Міністр закликав міжнародну спільноту постійно посилювати тиск на режими в Москві та Тегерані.

Нагадаємо, Іран в ООН заявив, що Україна є “співучасницею агресії” США та Ізраїлю.

У МЗС України різко відреагували, назвавши заяви Тегерана брехнею та нагадали про іранські дрони для РФ.

