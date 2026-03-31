Россия целенаправленно влияет на движение украинских дронов, направляя их в сторону стран Балтии, чтобы использовать такие инциденты в своей пропаганде.

У Украины есть разведданные, которые это подтверждают.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Сибига подчеркнул, что во всех подобных случаях речь идет о сознательных и целенаправленных действиях со стороны России.

— У нас есть разведывательные данные, свидетельствующие о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии с целью использования этих инцидентов в своих информационных целях, в целях пропаганды, — отметил он.

Сибига подчеркнул, что Украина и партнеры должны совместно реагировать на такие действия, чтобы не дать Москве использовать эти ситуации в своих интересах.

— Я благодарен всем нашим балтийским партнерам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: причина этих инцидентов — в России. Именно российская война породила все эти угрозы, и именно Россию нужно подтолкнуть к миру, — отметил он.

Напомним, 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что дроны, залетевшие на территорию страны, были украинскими.

Также 17 марта системы наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали сигнал беспилотника вблизи воздушного пространства страны на севере уезда Тулча.

Цель была обнаружена примерно в 20 км к северу от украинского города Вилково в Одесской области.

