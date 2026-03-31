Росія цілеспрямовано впливає на рух українських дронів, спрямовуючи їх в бік країн Балтії, щоб використовувати такі інциденти у власній пропаганді.

Україна має розвіддані, які це підтверджують.

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас.

Сибіга наголосив, що в усіх подібних випадках йдеться про свідомі та цілеспрямовані дії з боку Росії.

– Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди, – зазначив він.

Сибіга наголосив, що Україна та партнери мають спільно реагувати на такі дії, щоб не дати Москві використати ці ситуації у своїх інтересах.

– Я вдячний всім нашим партнерам балтійцям, а також фінам, які разом із нами чітко заявляють: причина цих інцидентів – у Росії. Саме російська війна створила всі ці загрози, і саме Росію потрібно примусити до миру, – наголосив він.

Нагадаємо, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на південному сході країни.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни, були українськими.

Також 17 березня системи спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували сигнал безпілотника поблизу повітряного простору країни на півночі повіту Тулча.

Ціль виявили приблизно за 20 км на північ від українського міста Вилкове в Одеській області.

