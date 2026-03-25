В Эстонии беспилотник, залетевший с территории Российской Федерации, врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере.

Об этом пишет ERR.

Обновлено в 13:30 с подробностями об украинских дронах над Эстонией.

Украинские дроны над Эстонией: что известно

Эстонские чиновники отметили, что Украина в ночь на 25 марта атаковала российские цели тремя волнами: в 3 часа ночи, в 6 часов утра и в последний раз в 8 часов утра.

По их данным, кроме беспилотника, который попал в дымовую трубу электростанции в Аувере, воздушное пространство страны нарушили еще несколько БПЛА.

Издание ERR цитирует премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который заявил, что целью атаки украинских беспилотников был российский порт Усть-Луга.

Он пояснил, что, в том числе, эти дроны двигались и в сторону Эстонии, что привело к общенациональному оповещению в последней волне.

– Это оповещение должно было поступить в Ида-Вирумаа, а поступило во всю Эстонию, что также вызвало дополнительную путаницу, но лучше, что это оповещение поступило, чем то, что оно вообще не сработало бы, – пояснил Михал.

По словам министра обороны Ханно Певкура, учитывая увеличение количества атак беспилотников в Ленинградской области, Силы обороны Эстонии уже усилили меры бдительности.

Он уточнил, что Украина использовала в атаке 100 беспилотников, один из которых разбился в Латвии, один попал в дымовую трубу Аувере, а еще несколько – пересекли морскую границу Эстонии над Финским заливом.

Певкур не исключил, что некоторые из беспилотников могли упасть в море, поэтому людям следует быть осторожными, если они найдут дроны или их части.

В настоящее время над востоком страны введена бесполетная зона на срок в несколько дней.

Воздушное пространство Балтии ночью будет усиленно патрулироваться.

Министр внутренних дел Игорь Таро подчеркнул, что в Эстонии сейчас мирное время, поэтому и объекты охраняются средствами и возможностями мирного времени.

По словам Михала, неразумно предполагать, что можно было бы отбить все беспилотники, прилетающие со стороны России.

– Неразумно создавать представление, что мы можем поставить стену между нами и Россией, и что оттуда ничего не будет прилетать. Никто не может создать такую границу и такую крепость, – подытожил Михал.

Расследование продолжается

На месте работают саперы Спасательного департамента, руководство производством осуществляет Государственная прокуратура, а дело расследует Департамент полиции безопасности.

– По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства, – рассказала генеральный прокурор Астрид Аси.

Предварительно известно, что электростанция не понесла непосредственных повреждений, поэтому инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии.

Генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон, комментируя инцидент, отметил, что речь идет о последствиях полномасштабной захватнической войны со стороны России, поэтому можно предположить, что подобные инциденты будут повторяться.

В связи с этим событием правительство Эстонии решило собраться на экстренное заседание, добавляют в ERR.

Местные СМИ публикуют фотографии трубы, на которых видно, что повреждения минимальны.

Напомним, что в ночь на 25 марта Ленинградскую область России атаковали беспилотники, в результате чего на территории порта Усть-Луга возник пожар.

Связанные темы:

