Во вторник, 31 марта, украинские дроны нанесли удар по российскому порту в поселке Усть-Луга на Балтийском море.

Это пятая атака за 10 дней, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Атака дронов на порт в Усть-Луга: что известно

Как отмечает издание, был поражен нефтяной терминал, что, вероятно, усилит трудности России с экспортом сырой нефти.

Киев за последний месяц активизировал атаки на российскую инфраструктуру, связанную с экспортом нефти.

Были совершены крупнейшие за более чем четыре года войны удары дронами по портам в Усть-Луга и Приморске.

Как минимум 40% экспортных нефтяных мощностей России были остановлены.

Причинами стали атаки дронов, удар по большому нефтепроводу, по которому нет однозначных данных, и захват танкеров, подсчитал Reuters на основе рыночной информации.

Президент Владимир Зеленский 30 марта заявил, что некоторые союзники Киева направили “сигналы” о возможности сокращения дальних ударов по нефтяному сектору России на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны с Ираном.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что трое человек, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью из-за ранений. Было повреждено несколько зданий в результате ночных атак.

Он отметил, что воздушная тревога в регионе была отменена, но не привел подробностей о повреждениях порта.

Позже Дрозденко заявил, что последствия атаки на Усть-Лугу были ликвидированы. Подача горячей воды и отопления в жилые и другие объекты региона восстановлена.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти удары “террористическими атаками”. Он добавил, что Россия работает над защитой своей критической инфраструктуры.

— Это не означает, что эти объекты могут быть на 100% защищены от подобных террористических атак. В то же время ведется интенсивная работа, и это касается не только порта … но и всех других объектов критической инфраструктуры, — сказал он во время ежедневного брифинга для журналистов.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что украинские дроны во время последней атаки поразили объекты, связанные с отгрузкой сырой нефти, которые эксплуатирует российская трубопроводная монополия Транснефть.

Поселок Усть-Луга расположен на юго-восточном побережье Финского залива.

Это крупный комплекс нефтеперерабатывающих объектов и экспортных терминалов, обслуживающих поставки сырой нефти и нефтепродуктов.

