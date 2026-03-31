У вівторок, 31 березня, українські дрони завдали удару по російському порту в селищі Усть-Луга на Балтійському морі.

Це п’ята атака за 10 днів, пише Reuters з посиланням на джерела.

Атака дронів на порт у Усть-Луга: що відомо

Як зазначає видання, було уражено нафтовий термінал, що, ймовірно, посилить труднощі Росії з експортом сирої нафти.

Київ за останній місяць активізував атаки на російську інфраструктуру, пов’язану із експортом нафти. Були здійснені наймасштабніші за понад чотири роки війни удари дронами по портах в Усть-Луга і Приморську.

Щонайменше 40% експортних нафтових потужностей Росії було зупинено. Причинами стали атаки дронів, удар по великому трубопроводу, щодо якого немає однозначних даних, і захоплення танкерів, підрахував Reuters на основі ринкової інформації.

Президент Володимир Зеленський 30 березня заявив, що деякі союзники Києва надіслали “сигнали” про можливість скорочення дальніх ударів по нафтовому сектору Росії на тлі зростання світових цін на енергоносії через війну з Іраном.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що троє людей, зокрема двоє дітей, звернулися по медичну допомогу через поранення. Було пошкоджено кілька будівель унаслідок нічних атак.

Він зазначив, що повітряна тривога в регіоні була скасована, але не навів подробиць щодо пошкоджень порту.

Пізніше Дрозденко заявив, що наслідки атаки на Усть-Лугу було ліквідовано. Подачу гарячої води та опалення до житлових і інших об’єктів у регіоні відновлено.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав ці удари “терористичними атаками”. Він додав, що Росія працює над захистом своєї критичної інфраструктури.

– Це не означає, що ці об’єкти можуть бути на 100% захищені від подібних терористичних атак. Водночас ведеться інтенсивна робота, і це стосується не лише порту … а й усіх інших об’єктів критичної інфраструктури, – сказав він під час щоденного брифінгу для журналістів.

Три джерела в галузі повідомили Reuters, що українські дрони під час останньої атаки вразили об’єкти, пов’язані з відвантаженням сирої нафти, які експлуатує російська трубопровідна монополія Транснафта.

Селище Усть-Луга розташована на південно-східному узбережжі Фінської затоки.

Воно є великим комплексом нафтопереробних об’єктів та експортних терміналів, які обслуговують постачання сирої нафти та нафтопродуктів.

