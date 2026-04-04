У Ирана есть два дня, чтобы заключить соглашение с США, заявил Дональд Трамп.

Трамп пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану в соцсети Truth Social. Он напомнил, что ранее дал Ирану 10 дней, чтобы “заключить соглашение или открыть Ормузский пролив”.

— Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад, – заявил американский президент.

Напомним, что в конце марта Дональд Трамп заявил, что откладывает удары по энергетическим объектам Ирана на 10 дней – до 6 апреля 2026 года. Тогда он отметил, что переговоры с Ираном продолжаются и, по его словам, проходят “очень хорошо”.

Сейчас смотрят

1 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов прекратить боевые действия, но требует гарантий, что новых атак не последует. Со своей стороны Дональд Трамп отметил, что Штаты рассмотрят этот вопрос, когда будет открыт Ормузский пролив.

Ранее СМИ сообщали о передаче Ирану плана из 15 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 28 февраля Израиль и США нанесли удар по иранской столице Тегеран. Президент Дональд Трамп сообщил, что американские военные начали “большую боевую операцию” Эпическая ярость против Ирана с целью “устранения угроз со стороны иранского режима”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.