У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що “попередили про наслідки” країни Балтії через нібито “надання неба” для ударів України по портах РФ на Балтійському морі.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на речницю МЗС РФ Марію Захарову.

РФ пригрозила країнам Балтії через удари по портах РФ

За словами Захарової, Росія “зробила попередження” державам Балтії через нібито дозвіл Україні використовувати їхній повітряний простір для завдання ударів по російській території.

– Цим країнам зробили відповідне попередження. Якщо у цих режимів, цих країн, вистачить розуму, вони дослухаються. А якщо ні, будуть мати справу з відповіддю, – заявила речниця МЗС РФ.

Кількома днями раніше схожі заяви вже лунали від речника Кремля Дмитра Пєскова.

Після перших випадків потрапляння українських безпілотників, які летіли для атак на порти РФ на Балтійському морі, на територію країн Балтії у російському інформаційному просторі почали поширювати фейки.

Йшлося про те, що це нібито пов’язано з наданням країнами Балтії свого повітряного простору для прольоту українських БпЛА.

Дезинформаційна кампанія Росії щодо країн Балтії

У Латвії заявили, що Росія розпочала дезінформаційну кампанію на цю тему, та висловили Москві протест.

В Естонії заперечують російські звинувачення щодо нібито “надання дозволу Україні”.

У МЗС України перепросили у партнерів за інциденти та заявили, що безпілотники, найімовірніше, збилися з маршруту під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби.

Як заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, Росія цілеспрямовано впливає на рух українських дронів і спрямовує їх у бік країн Балтії, щоб використовувати такі інциденти у власній пропаганді.

