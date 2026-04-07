Президент США Дональд Трамп стоїть перед важливим рішенням – виконати свою погрозу знищити інфраструктуру Ірану, починаючи сьогодні з 20:00 за східним часом (03:00 наступного дня за Києвом, – Ред.), або знову перенести власний дедлайн, щоб дати шанс переговорам.

Про це пише AXIOS.

Трамп вирішує, чи знищити Іран

Дональд Трамп погрожував зруйнувати всі мости та електростанції в Ірані до півночі, та розглядав інші варіанти дій, які могли б мати руйнівні наслідки для іранців і викликати небезпечну відповідь по всьому регіону.

Зараз дивляться

Посередники з Пакистану, Єгипту та Туреччини намагаються запобігти цьому сценарію – домовитися про угоду або, принаймні, виграти час для продовження переговорів.

– Якщо президент побачить, що над угодою йде робота, він, ймовірно, утримається від негайних дій. Але це рішення ухвалює виключно він, і ніхто інший, – сказав Axios високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

Один із представників оборонного відомства зазначив, що вони “скептично налаштовані” щодо будь-якого продовження терміну, відведеного Трампом для можливого удару.

Цей матеріал базується на інтерв’ю з шістьма чиновниками та джерелами, які мають пряме знання поточної дипломатії або мислення Трампа.

За словами одного джерела зі США, яке спілкувалося з Трампом кілька разів останніми днями, він може бути найжорсткішим серед вищого керівництва своєї адміністрації щодо Ірану.

– Президент – найкровожерливіший, як скажений пес, – сказав інший чиновник американської адміністрації, применшуючи те, що міністр оборони Піт Хегсет або держсекретар Марко Рубіо підбурюють Трампа. – Ці хлопці здаються голубами порівняно з президентом.

Трамп почав обговорювати з радниками та довіреними особами план удару по електростанціях і мостах, запитуючи:

– Що ви думаєте про День інфраструктури?

Переговорна команда Трампа – віцепрезидент Джей Ді Венс, Стів Віткофф і Джаред Кушнер – вважають, що він має спробувати укласти угоду зараз, якщо це можливо.

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, лідери Саудівської Аравії та ОАЕ, а також політичні союзники, як сенатор Ліндсі Грем, закликають Трампа не погоджуватися на припинення вогню, якщо Іран не зробить поступок, які наразі видаються малоймовірними.

Наприклад, повторне відкриття Ормузької протоки або відмову від усього високозбагаченого урану.

Іран у понеділок надав відповідь з 10 пунктів на поточні мирні пропозиції.

Один із американських чиновників описав його як “максималістський”, але Білий дім розглядає його як переговорний хід, а не відмову.

Посередники повідомили Білий дім, що працюють з іранцями над поправками та переробкою текстів.

Вони застерегли, що ухвалення рішень в Ірані дуже повільне, тож може знадобитися продовження дедлайну.

Похмурий сценарій для Ірана

Під час пресконференції Трамп окреслив похмурий сценарій для найближчого майбутнього Ірану, водночас підкресливши, що укладання угоди ще можливе.

– Всю країну можна знищити за одну ніч, і це може статися вже завтра вночі. У нас є план, за яким до 12-ї години завтрашньої ночі будуть зруйновані всі мости в Ірані. За яким усі електростанції в Ірані вийдуть з ладу, згорять, вибухнуть і більше ніколи не будуть використовуватися. Я маю на увазі повне знищення до 12-ї години, і це відбудеться протягом чотирьох годин, якщо ми цього захочемо. Ми не хочемо, щоб це сталося, – попередив президент США.

Однак Трамп заявив, що переговори “йдуть добре” і зазначив, що у США є “активний, готовий до співпраці партнер з іншого боку”, який “веде переговори в дусі доброї волі”.

Два джерела повідомили, що план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних обʼєктів Ірану вже готовий до виконання, якщо Трамп дасть відповідний наказ.

– Трамп погодився б на угоду, якби її запропонували, але незрозуміло, чи готові до цього іранці. Ситуація буде надзвичайно напруженою до вівторка о 20:00, – сказало джерело у США, наближене до Трампа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.