Четвертий за величиною нафтопереробний завод у Росії – Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСІ) після ударів українських дронів зупинився і, ймовірно, не відновить роботу раніше кінця квітня.

Про це 7 квітня повідомляє Reuters із посиланням на джерела в російській нафтовій галузі.

В Росії зупинився завод НОРСІ: що відомо

– Тимчасове закриття НПЗ НОРСІ посилить невизначеність в енергетичному секторі Росії, який вже постраждав від регулярних атак з боку України, зокрема щодо найбільших нафтоекспортних терміналів на Чорному і Балтійському морях, – пише видання.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив, що під час атаки дронів було уражено два об’єкти заводу НОРСІ, а також “пошкоджено електростанцію і кілька будинків”.

Зараз дивляться

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, корпорація Лукойл не виставляла на продаж бензин, дизельне паливо або мазут із цього НПЗ.

У компанії Лукойл не відповіли на запит Reuters про коментар.

НПЗ НОРСІ є другим за величиною виробником бензину в Росії. Завод може переробляти 16 млн тонн нафти на рік, або близько 320 тис. барелів на добу, підсумували в агентстві.

Експорт нафти із терміналу Шесхарис призупинено

Експорт сирої нафти з російського термінала Шесхарис у Новоросійську призупинився після масованої атаки дронів та пожежі, яка виникла внаслідок цього, пише Reuters.

Термінал, який зазвичай завантажує 700 тис. барелів сирої нафти на день, є основним нафтовим портом Росії в Чорному морі.

Два джерела повідомили, що порт ще не оцінив масштаби збитків.

Атака на чорноморський термінал на початку березня вже призводила до призупинення завантаження на п’ять днів.

Експорт нафти з головного балтійського порту Росії Усть-Луга також призупинився з минулого тижня після масованих атак безпілотників та пожеж.

Джерела Reuters повідомили, що Росія буде змушена скоротити видобуток, оскільки запаси зростають, а сховища заповнюються.

Це відбувається на тлі того, що через війну в Ірані міжнародний попит на альтернативи близькосхідній нафті залишається високим, і РФ могла б максимізувати вигоду від стрибка цін на нафту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.