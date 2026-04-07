Роботу НПЗ Лукойлу та термінал у Новоросійську паралізовано після ударів дронів – Reuters
- НПЗ Лукойлу зупинився після ударів українських дронів і ймовірно не відновить роботу до кінця квітня.
- Експорт нафти з терміналів у Новоросійську та Усть-Лузі призупинився після атак дронів і пожеж.
Четвертий за величиною нафтопереробний завод у Росії – Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСІ) після ударів українських дронів зупинився і, ймовірно, не відновить роботу раніше кінця квітня.
Про це 7 квітня повідомляє Reuters із посиланням на джерела в російській нафтовій галузі.
В Росії зупинився завод НОРСІ: що відомо
– Тимчасове закриття НПЗ НОРСІ посилить невизначеність в енергетичному секторі Росії, який вже постраждав від регулярних атак з боку України, зокрема щодо найбільших нафтоекспортних терміналів на Чорному і Балтійському морях, – пише видання.
Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив, що під час атаки дронів було уражено два об’єкти заводу НОРСІ, а також “пошкоджено електростанцію і кілька будинків”.
За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, корпорація Лукойл не виставляла на продаж бензин, дизельне паливо або мазут із цього НПЗ.
У компанії Лукойл не відповіли на запит Reuters про коментар.
НПЗ НОРСІ є другим за величиною виробником бензину в Росії. Завод може переробляти 16 млн тонн нафти на рік, або близько 320 тис. барелів на добу, підсумували в агентстві.
Експорт нафти із терміналу Шесхарис призупинено
Експорт сирої нафти з російського термінала Шесхарис у Новоросійську призупинився після масованої атаки дронів та пожежі, яка виникла внаслідок цього, пише Reuters.
Термінал, який зазвичай завантажує 700 тис. барелів сирої нафти на день, є основним нафтовим портом Росії в Чорному морі.
Два джерела повідомили, що порт ще не оцінив масштаби збитків.
Атака на чорноморський термінал на початку березня вже призводила до призупинення завантаження на п’ять днів.
Експорт нафти з головного балтійського порту Росії Усть-Луга також призупинився з минулого тижня після масованих атак безпілотників та пожеж.
Джерела Reuters повідомили, що Росія буде змушена скоротити видобуток, оскільки запаси зростають, а сховища заповнюються.
Це відбувається на тлі того, що через війну в Ірані міжнародний попит на альтернативи близькосхідній нафті залишається високим, і РФ могла б максимізувати вигоду від стрибка цін на нафту.