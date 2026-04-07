Украинские службы якобы пытались вмешиваться в ход выборов в США в 2024 году и теперь делают то же в Венгрии.

Об этом во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Что сказал Вэнс о "вмешательстве" Украины в выборы

Отметим, что Джей Ди Вэнс не привел никаких доказательств своего заявления, в котором он обвинил Украину в вмешательстве в выборы в других странах.

– Да, мы конечно знаем, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытаются повлиять на результаты американских и венгерских выборов. Это просто их привычная практика, – заявил Вэнс.

Он добавил, что это якобы часть цены, которую “приходится платить за сотрудничество с определенными элементами украинской системы”.

Вице-президент США подчеркнул, что в Украине были люди, агитировавшие за демократов “буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп”.

– Так что я в курсе таких вещей, но, знаете, я не думаю, что Виктор позволяет этим вещам влиять на него, я не позволяю этим вещам влиять на меня. Мы здесь, чтобы попытаться решить проблемы людей, которых мы представляем, и что бы ни думали обо мне или о ком-то другом, я действительно верю, что в лучших интересах Украины, в лучших интересах Европы и Венгрии, в лучших интересах Соединенных Штатов, чтобы эта война закончилась как можно скорее, – подытожил он.

Вэнс в очередной раз повторил фразу о том, что война “никогда бы не началась при президенте Трампе”, и добавил, что двумя лидерами, сделавшими больше всего для того, чтобы фактически прекратить “этот разрушительный конфликт, были, по его словам, Дональд Трамп и Виктор Орбан.

– И они сделали это посредством дипломатии, через разговоры с людьми, через попытки понять, что нужно украинцам и россиянам для прекращения войны, – сказал американский вице-президент.

Напомним, 7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию для участия в совместном митинге с Виктором Орбаном накануне парламентских выборов.

