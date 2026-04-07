Українські служби нібито намагалися втручатися в хід виборів у США в 2024 році і тепер роблять те саме в Угорщині.

Про це під час пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Що сказав Венс про “втручання” України у вибори

Зауважимо, що Джей Ді Венс не навів ніяких доказів своєї заяви, у якій він звинуватив Україну в втручанні у вибори в інших країнах.

– Так, ми, звичайно, знаємо, що в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на результати американських та угорських виборів. Це просто їхня звична практика, – заявив Венс.

Він додав, що це нібито частина ціни, яку “доводиться платити за співпрацю з певними елементами” української “системи”.

Віцепрезидент США наголосив, що в Україні були люди, що агітували за демократів “буквально за кілька тижнів до президентських виборів, на яких переміг Дональд Трамп”.

– Тож я в курсі таких речей, але, знаєте, я не думаю, що Віктор дозволяє цим речам впливати на нього, я не дозволяю цим речам впливати на мене. Ми тут, щоб спробувати вирішити проблеми людей, яких ми представляємо, і, що б не думали про мене або про когось іншого, я справді вірю, що в найкращих інтересах України, в найкращих інтересах Європи та Угорщини, в найкращих інтересах Сполучених Штатів, щоб ця війна закінчилася якомога швидше, – підсумував він.

Венс вкотре повторив фразу про те, що війна “ніколи б не почалася за президента Трампа”, та додав, що двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб фактично припинити “цей руйнівний конфлікт, були, за його словами, Дональд Трамп та Віктор Орбан.

– І вони зробили це за допомогою дипломатії, через розмови з людьми, через спроби зрозуміти, що потрібно українцям та росіянам для припинення війни, – сказав американський віцепрезидент.

Нагадаємо, 7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Угорщини для участі у спільному мітингу з Віктором Орбаном напередодні парламентських виборів.

