Іран та Оман планують стягувати транзитні збори з суден, що проходять через Ормузьку протоку під час двотижневого припинення вогню, причому сума може сягати до $2 млн за одне судно.

Про це повідомляє CNN.

Збори за прохід Ормузькою протокою

За даними іранського агентства Tasnim, кошти від транзитних зборів планують спрямувати на відновлення інфраструктури.

Водночас CNN зазначає, що Іран уже може стягувати до $2 млн за проходження одного судна через протоку, однак наразі не відомо, чи погодилися оператори суден сплачувати ці кошти.

CNN також звернулася по коментар до Міністерства закордонних справ Оману, але відповіді поки немає.

Зауважимо, що з початку війни судноплавство через Ормузьку протоку різко скоротилося.

За даними морського моніторингу, через неї проходить лише близько 5% від довоєнного обсягу суден. Певні танкери все ж отримують дозвіл на прохід. Зокрема, Пакистан та Індія домовилися з Іраном про гарантії для окремих суден під своїм прапором.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що військове розблокування Ормузької протоки є нереалістичним і становить значні ризики.

За його словами, єдиний шлях відновлення судноплавства — це дипломатія та взаємодія з Іраном після припинення вогню.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погрожував о 20:00 7 квітня за східним (о 03:00 8 квітня за київським часом, — Ред.) “знищити цілу цивілізацію в Ірані”.

Однак за півтори години до дедлайну стало відомо, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та готуються до можливих прямих переговорів.

