По прогнозам агентства Median, венгерская оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра может получить две трети мест в парламенте.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Выборы в Венгрии 2026: опросы

Напомним, что парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Так, оппозиционная партия Тиса имеет все шансы получить две трети мест в парламенте, что позволит ей внести поправки в Конституцию и ключевые законы, необходимые для получения средств от Евросоюза.

Согласно анализу пяти последних опросов общественного мнения, проведенных Median в конце февраля и в марте, партия Тиса получит от 138 до 142 мест в парламенте, который насчитывает 199 депутатов.

Партия премьера Виктора Орбана Фидес получит от 49 до 55 мест, а ультраправая партия Наша родина (Mi Hazank) — пять или шесть мест.

В парламенте Венгрии партии нужно 133 места, чтобы получить квалифицированное большинство, необходимое для внесения изменений в Конституцию и ключевые законы.

Фидес имела две трети мест в парламенте на протяжении большей части своего правления с 2010 года и использовала эту власть для утверждения новой Конституции, а также принятия и внесения изменений в несколько основных законов, в частности в избирательное законодательство.

Социологическая компания Median предсказала убедительную победу Виктора Орбана на последних выборах четыре года назад, однако несколько переоценила поддержку оппозиции.

В то же время Фидес ссылается на опросы, которые по-прежнему показывают, что партия Орбана получит большинство. Противники Фидеса утверждают, что эти опросы проводились преимущественно институтами, которые финансово или лично связаны с правящей партией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов работать с любым лидером Венгрии, который не является союзником российского диктатора Путина.

Источник : Reuters

