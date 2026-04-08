За прогнозами агентства Median, угорська опозиційна партія Тиса Петера Мадяра може здобути дві третини місць у парламенті.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вибори в Угорщині 2026: опитування

Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Так, опозиційна Тиса має всі шанси здобути дві третини місць у парламенті, що дозволить їй внести поправки до Конституції та ключових законів, необхідних для отримання коштів від Євросоюзу.

Згідно з аналізом п’яти останніх опитувань громадської думки, проведених Median наприкінці лютого та в березні, партія Тиса отримає від 138 до 142 місць у парламенті, який налічує 199 депутатів.

Партія прем’єра Віктора Орбана Фідес отримає від 49 до 55 місць, а ультраправа партія Наша батьківщина (Mi Hazank) — п’ять або шість місць.

У парламенті Угорщини партії потрібно 133 місця, щоб отримати кваліфіковану більшість, необхідну для внесення змін до Конституції та ключових законів.

Фідес мала дві третини місць у парламенті протягом більшої частини свого правління з 2010 року і використовувала цю владу для затвердження нової Конституції, а також ухвалення та внесення змін до кількох основних законів, зокрема до виборчого законодавства.

Соціологічна компанія Median передбачила переконливу перемогу Віктора Орбана на останніх виборах чотири роки тому, проте дещо переоцінила підтримку опозиції.

Водночас Фідес посилається на опитування, які все ще показують, що партія Орбана отримає більшість. Противники Фідесу стверджують, що ці опитування проводилися переважно інститутами, які фінансово або особисто пов’язані із правлячою партією.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий працювати з будь-яким лідером Угорщини, який не є союзником російського диктатора Путіна.

Джерело : Reuters

