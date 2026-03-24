Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто официально признал, что регулярно контактирует с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время закрытых встреч стран-участниц Евросоюза. Он также назвал это “сутью дипломатии”.

Об этом пишут Euronews и Telex.

Позиция Европейского Союза

Информация о том, что Петер Сийярто мог общаться с российским главой МИД Сергеем Лавровым во время закрытых европейских заседаний, была опубликована иностранными СМИ.

Сейчас смотрят

Позже такие же подозрения высказали и европейские представители. Из-за этого Евросоюзу, по данным журналистов, пришлось ограничить доступ Венгрии к конфиденциальным данным из-за опасений утечки данных в РФ.

– Эти обвинения являются взрывоопасными, поскольку государства-члены ЕС обязаны соблюдать принцип искреннего сотрудничества, а содержание таких встреч считается конфиденциальным, – говорится в материале Euronews.

Позиция Венгрии

Отметим, что венгерские представители до этого момента отвергали все обвинения и называли их фейковыми новостями.

Теперь же Сийярто подчеркнул, что “общение с другими партнерами является сутью дипломатии”. Он заявил, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами блока.

– Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами Европейского Союза. Я общаюсь не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими союзниками до и после заседаний Совета Европейского Союза. То, что я говорю, может звучать резко, но дипломатия – это разговоры с лидерами других стран, – сказал Петер Сийярто.

Он также опубликовал видео в социальных сетях, в котором опровергал утверждения о нарушении им каких-либо протоколов безопасности на заседаниях Совета по иностранным делам. Он добавил, что на министерском уровне никакие секреты не обсуждаются.

– Каждый министр приносит свой телефон в комнату, кроме меня. Предположение о наличии каких-либо протоколов безопасности относится к категории глупости, – сказал венгерский представитель.

Петер Сийярто добавил, что якобы не боится, что информация из его телефонных разговоров с Сергеем Лавровым будет обнародована, поскольку он представляет ту же позицию по телефону, что и публично.

– Вы не можете обвинить меня в том, что я не был прямолинейным и честным, – заявил он.

Венгерское издание Telex пишет, что журналист Direkt36 и VSquare Саболч Паньи недавно опубликовал стенограмму телефонного разговора 2020 года между Петером Сийярто и Сергеем Лавровым, в котором Сийярто просил российского министра иностранных дел пригласить премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини в Москву для помощи в кампании Словацкой социалистической партии.

Петер Сийярто заявил, что не питает иллюзий относительно европейских спецслужб и считает грубым, что “министр иностранных дел европейской страны прослушивается таким образом”.

– Я министр иностранных дел уже 11 с половиной лет, вы бы удивились, если бы знали, сколько министров иностранных дел и глав государств обращались ко мне с просьбой организовать встречу с лидером другой страны, – сказал он.

По его словам, он всегда помогал, когда эти просьбы не противоречили национальным интересам Венгрии.

Он подтвердил, что обращался к Сергею Лаврову с просьбой о встрече в Москве для Петера Пеллегрини, но отметил, что это новость давней давности, и он всегда четко говорил, что сотрудничество в Центральной Европе является важной целью внешней политики Венгрии, и “всегда легче сотрудничать с суверенным правительством, чем с правительством, которое финансируется Соросом”.

Контекст

Эти разоблачения появились на фоне роста политической напряженности перед парламентскими выборами в Венгрии.

Партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана сталкивается с жестким вызовом со стороны партии Тиса лидера оппозиции Петера Мадьяра, которая в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения.

Правительство Орбана — одно из немногих в Европе, поддерживающих регулярные связи с Кремлем. Венгрия также продолжает импортировать большие объемы ископаемого топлива из России, несмотря на давление со стороны ЕС с целью снижения энергетической зависимости от Москвы.

Сийярто посещал Москву 16 раз с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Его последняя поездка состоялась 4 марта, когда он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя сообщения о контактах окружения Орбана с Россией, заявил, что не удивлен этой информацией.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.