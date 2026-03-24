Сийярто признал регулярные разговоры с Лавровым во время заседаний ЕС
- Петер Сийярто подтвердил, что контактирует с Сергеем Лавровым во время заседаний ЕС, назвав это частью дипломатической работы.
- В Евросоюзе заявили о беспокойстве и призвали Венгрию объяснить возможные контакты с российской стороной во время закрытых встреч.
- Скандал разворачивается на фоне политической напряженности в Венгрии и критики из-за поддержания тесных контактов с Россией.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто официально признал, что регулярно контактирует с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время закрытых встреч стран-участниц Евросоюза. Он также назвал это “сутью дипломатии”.
Об этом пишут Euronews и Telex.
Позиция Европейского Союза
Информация о том, что Петер Сийярто мог общаться с российским главой МИД Сергеем Лавровым во время закрытых европейских заседаний, была опубликована иностранными СМИ.
Позже такие же подозрения высказали и европейские представители. Из-за этого Евросоюзу, по данным журналистов, пришлось ограничить доступ Венгрии к конфиденциальным данным из-за опасений утечки данных в РФ.
– Эти обвинения являются взрывоопасными, поскольку государства-члены ЕС обязаны соблюдать принцип искреннего сотрудничества, а содержание таких встреч считается конфиденциальным, – говорится в материале Euronews.
Позиция Венгрии
Отметим, что венгерские представители до этого момента отвергали все обвинения и называли их фейковыми новостями.
Теперь же Сийярто подчеркнул, что “общение с другими партнерами является сутью дипломатии”. Он заявил, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами блока.
– Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами Европейского Союза. Я общаюсь не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими союзниками до и после заседаний Совета Европейского Союза. То, что я говорю, может звучать резко, но дипломатия – это разговоры с лидерами других стран, – сказал Петер Сийярто.
Он также опубликовал видео в социальных сетях, в котором опровергал утверждения о нарушении им каких-либо протоколов безопасности на заседаниях Совета по иностранным делам. Он добавил, что на министерском уровне никакие секреты не обсуждаются.
– Каждый министр приносит свой телефон в комнату, кроме меня. Предположение о наличии каких-либо протоколов безопасности относится к категории глупости, – сказал венгерский представитель.
Петер Сийярто добавил, что якобы не боится, что информация из его телефонных разговоров с Сергеем Лавровым будет обнародована, поскольку он представляет ту же позицию по телефону, что и публично.
– Вы не можете обвинить меня в том, что я не был прямолинейным и честным, – заявил он.
Венгерское издание Telex пишет, что журналист Direkt36 и VSquare Саболч Паньи недавно опубликовал стенограмму телефонного разговора 2020 года между Петером Сийярто и Сергеем Лавровым, в котором Сийярто просил российского министра иностранных дел пригласить премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини в Москву для помощи в кампании Словацкой социалистической партии.
Петер Сийярто заявил, что не питает иллюзий относительно европейских спецслужб и считает грубым, что “министр иностранных дел европейской страны прослушивается таким образом”.
– Я министр иностранных дел уже 11 с половиной лет, вы бы удивились, если бы знали, сколько министров иностранных дел и глав государств обращались ко мне с просьбой организовать встречу с лидером другой страны, – сказал он.
По его словам, он всегда помогал, когда эти просьбы не противоречили национальным интересам Венгрии.
Он подтвердил, что обращался к Сергею Лаврову с просьбой о встрече в Москве для Петера Пеллегрини, но отметил, что это новость давней давности, и он всегда четко говорил, что сотрудничество в Центральной Европе является важной целью внешней политики Венгрии, и “всегда легче сотрудничать с суверенным правительством, чем с правительством, которое финансируется Соросом”.
Контекст
Эти разоблачения появились на фоне роста политической напряженности перед парламентскими выборами в Венгрии.
Партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана сталкивается с жестким вызовом со стороны партии Тиса лидера оппозиции Петера Мадьяра, которая в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения.
Правительство Орбана — одно из немногих в Европе, поддерживающих регулярные связи с Кремлем. Венгрия также продолжает импортировать большие объемы ископаемого топлива из России, несмотря на давление со стороны ЕС с целью снижения энергетической зависимости от Москвы.
Сийярто посещал Москву 16 раз с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Его последняя поездка состоялась 4 марта, когда он встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя сообщения о контактах окружения Орбана с Россией, заявил, что не удивлен этой информацией.